Milano, rissa sui Navigli tra ultras del Milan e del Paris Saint-Germain: accoltellato tifoso francese, è grave

Milano – Un tifoso di 34 anni del Paris Saint-Germain, che queta sera (martedì 7 novembre) giocherà con il Milan a San Siro, è rimasto gravemente ferito in una rissa con tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli, tra le più note della movida milanese.

I milanisti sono poi fuggiti. Anche due poliziotti sono rimasti feriti, in maniera nion grave, nel tentativo di disperdere gli ultras francesi con alcune cariche di alleggerimento. Il tifoso del Psg è stato colpito con due coltellate alla gamba, ed è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Policlinico di Mlano. La rissa è scoppiata alla presenza di numerose persone che sono fuggite dai tavoli dei locali.

Inoltre, intorno alla una di notte, una volante è intervenuta in via Paolo Sarpi per una lite tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e 10 cittadini cinesi. Alle, invece, la polizia è nuovamente intervenuta in un ostello di via Regina Margherita, dove alloggiano alcuni supporter francesi. Uno di loro, un 28enne, aveva una ferita lacero contusa alla testa e ha riferito agli agenti di essere stato colpito alcune ore prima in zona Darsena. E' trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.