Test addio. Iscrizioni al via per Medicina

Test d’ingresso per Medicina addio: si aprono oggi le iscrizioni per il “semestre aperto“. Dovranno essere inviate entro il 25 luglio sul sito Universitaly. L’accesso alla facoltà sarà libero, ma ci si dovrà iscrivere anche a un secondo corso di studio “affine“ (il piano “B“ per il secondo semestre) e indicare la sede in cui si vuole frequentare, più nove alternative in modo da non congestionare alcune università. Il semestre aperto potrà essere ripetuto fino a tre volte, anche non di fila. In attesa di conoscere i numeri reali, anche gli atenei milanesi si stanno attrezzando per capire se gli spazi già a disposizione saranno sufficienti o se ne dovranno affittarne altri e come organizzare la didattica, anche prevedendo una modalità “mista“ e lezioni online. Il ministero dell’Università e della Ricerca nel frattempo ha chiesto agli atenei di aggiungere altri tremila posti a fronte di un maggiore finanziamento di 50 milioni di euro (30 milioni nel Fondo di finanziamento ordinario più ulteriori 20 milioni).

Le lezioni cominceranno il primo settembre e termineranno entro novembre. Si comincerà con Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Il 20 novembre e il 10 dicembre si svolgeranno le prove nazionali, con 31 domande per ciascuna materia. I punteggi saranno validi per la formazione della graduatoria nazionale (se superiori a 18 trentesimi) e ciascuna materia permetterà di ottenere sei crediti formativi: in caso di superamento di tutti e tre gli esami, saranno riconosciuti se ci si immatricolerà al corso affine. Che potrà essere scelto tra Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia e Farmacia industriale, Scienze zootecniche e Tecnologie delle produzioni animali e tra alcuni corsi delle professioni sanitarie.

Si.Ba.