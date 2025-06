L’ultima campanella nelle scuole milanesi: fumogeni, gavettoni e tuffi, e si canta già Venditti

Milano, 7 giugno 2025 – Fumogeni e spumante, coriandoli e schiuma, lancio di uova e farina, ma anche “tuffi“ nelle fontane, non autorizzati ovviamente, ma entrati nei rituali dell’ultimo giorno di scuola e pure nelle ultime circolari dei presidi, che si preparano ad archiviare un altro anno scolastico chiedendo agli studenti di non esagerare con gli eccessi di gioia “per non compromettere l’intero anno scolastico partecipando ad azioni poco civili”.

Un grande abbraccio ha unito i liceali del Volta venerdì mattina

Scuole-seggio

Ieri è suonata l’ultima campanella per la maggior parte delle scuole milanesi. Restano le poche che hanno conservato il “sabato tra i banchi” - tra cui una decina di licei, dal Carducci al Manzoni - e le scuole che non si trasformeranno in queste ore in sedi di seggio per il Referendum dell’8 e del 9 giugno: per loro l’ultima lezione scatterà stamattina.

Aria di festa davanti ai cancelli del liceo Parini

Notte prima degli esami

I primi a festeggiare - e a portarsi avanti cantando abbracciati “Notte prima degli esami“ di Antonello Venditti - sono stati i maturandi del liceo classico Parini, insieme ai professori e anche al preside Massimo Nunzio Barrella: mercoledì hanno trascorso la serata insieme nel cortile di via Goito e ieri mattina si sono cimentati in un “bis“ con tutta la scuola che si apprestano a salutare. Maturità permettendo, ovviamente.

L'ultimo giorno di scuola, per chi quest'anno affronterà la Maturità, rimarrà memorabile

Musica e coriandoli

Giovedì sono stati gli studenti del Volta a bruciare i tempi, conquistando la fontana di via Bendetto Marcello 24 ore prima perché sapevano che l’ultimo giorno sarebbe stato dedicato allo sport. Pioggia di coriandoli e musica ieri mattina all’istituto Schiaparelli e gavettoni al liceo artistico Brera, mentre alcune scuole – che un anno fa avevano chiuso con risse dell’ultimo giorno e incursioni di esterni – sono state sorvegliate speciali e si sono attrezzate con uscite scaglionate.

La grande festa davanti al liceo Parini

Le prossime scadenze

Giusto il tempo di intravedere l’estate e ci si prepara già alle prossime scadenze: scrutini, in primis, corsi di recupero intensivi per gli studenti che si troveranno “debiti“ in pagella e la tanto attesa maturità. Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate le commissioni dell’esame di Stato. Quest’anno saranno 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove in tutta Italia (511.349 candidati interni e 13.066 esterni), mentre le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi.

Liceo Parini, uscita dell’ultimo giorno di scuola MILANO, 6 GIUGNO 2026, ANSA/DAVIDE CANELLA

I numeri

Saranno 268.577 i candidati nei licei, 169.682 nei tecnici e 86.156 negli istituti professionali. Le commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, tre membri esterni più tre professori interni. Ovviamente è già partita l’indagine via social, come pure il “Tripadvisor“ dei prof esterni: “Buoni“, “Cattivissimi“ o “Da trattare con cautela“. Si romperà il ghiaccio mercoledì 18 giugno, alle 8.30, col primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si proseguirà il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline clou dei percorsi di studio, e si chiude con il colloquio multidisciplinare: un viaggio in tutte le materie.