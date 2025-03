Terza Camminata antimafia in Martesana

Sarà Francesca Andreozzi, nipote del giornalista Giuseppe Fava ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984 a Catania, la testimonial e ospite d’onore della terza camminata antimafia con Libera Martesana, in programma il prossimo 29 marzo, a Melzo. Porterà sul palco la sua testimonianza non solo in veste di parente di una vittima ma anche di presidente della Fondazione Giuseppe Fava, da anni impegnata a tener viva la memoria e a promuovere la cultura antimafia. Ultime febbrili settimane di preparativi in vista della grande kermesse della legalità, che approda a Melzo dopo le prime due edizioni a Pioltello e Cologno, e per la prima volta partirà da una scuola: il liceo Giordano Bruno, primo “presidio scolastico di Libera” nell’hinterland milanese. Dell’organizzazione, con Comune e associazione, si è occupata principalmente una classe, la 3A. Dove sono anche stati selezionati tre “speaker”, che provvederanno a scandire i vari momenti della mattinata. Il programma è pronto. La partenza è prevista alle 9.30 dal cortile del liceo. Da qui, dopo i saluti istituzionali ed il passaggio di consegne tra il comune di Cologno Monzese, che ospitò l’iniziativa l’anno scorso, ed il comune di Melzo, si muoverà il corteo alla volta di piazza della Repubblica, dove si terranno gli interventi. Col progetto “Condividi una storia” le associazioni e le scuole sono state invitate ad approfondire la biografia di una vittima di mafia, la cui sagoma sarà collocata, il 29, sul percorso della marcia. Le “sagome” frutto del lavoro delle scorse settimane, con lettura ad alta voce dei personaggi scelti, saranno presentate martedì alle 16,30 in comune, alla presenza del sindaco Antonio Fusè, dell’assessore alle politiche sociali Francesca Moratti, dei ragazzi del liceo con la prof Cristina Ballotta e delle associazioni. Un omaggio melzese partirà alla volta di Trapani, dove si terrà la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a cui parteciperà anche una delegazione cittadina. La sera del 28 Francesca Andreozzi presenterà a Palazzo Trivulzio il volume “Processo alla Sicilia”, raccolta di scritti di Giuseppe Fava. Monica Autunno