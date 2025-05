Tutto pronto per il “Cinisummer“. L’estate dedicata alla fascia 5-14 anni

Tutto pronto per l’avvio della nuova edizione di Cinisummer, il format di attività ludico-aggregative per la stagione estiva, dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 14 anni. Concluso il bando per l’assegnazione degli spazi scolastici destinati a ospitare i centri estivi, le associazioni capofila che gestiranno le attività saranno Itk skating, Asa e Centro Rugby Nord Milano con Arcipelago. Il Comune mette a disposizione a titolo gratuito gli spazi, sostenendo le spese per la manutenzione e i consumi. Inoltre, è stato stanziato un contributo di 450mila euro per "consentire alle associazioni di calmierare il costo del servizio alle famiglie, prevedendo anche un sostegno per l’inclusione e la cura di bambini e ragazzi con disabilità. Le tariffe infatti sono state definite dai gestori". La.La.