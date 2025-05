Tempo d’estate 2.500 stagionali

Gi Group, prima agenzia italiana per il lavoro, sta cercando 2.500 profili per i mesi estivi da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale. Le posizioni aperte sono rivolte sia a chi è in cerca di un’occupazione stagionale sia a chi vorrebbe cogliere nuove opportunità a lungo termine.

"L’avvicinarsi della stagione estiva sta spingendo le aziende a rafforzare il proprio organico. Questo si traduce in un incremento nella domanda di personale e numerose opportunità per profili differenti – commenta Giada Donati, central delivery director di Gi Group –. Ci rivolgiamo a un’ampia platea di candidati e candidate: dai giovani alle prime esperienze agli universitari che vogliono sfruttare il periodo di pausa dalle lezioni per acquisire competenze, passando per candidati e lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove opportunità".

La maggior parte delle offerte si concentra nei settori legati al turismo. Nell’Horeca si cercano 500 profili come addetti alla ristorazione, baristi, camerieri, cuochi, commis di cucina e pizzaioli. Nel Facility sono invece 200 le posizioni aperte come addetti (controllo accessi, sicurezza non armata, pulizie e receptionist), a cui se aggiungono 300 nel Costumer care.

Nella Grande distribuzione organizzata e nel Retail è caccia a 500 risorse umane per addetti vendita, addetti casse e banconisti Gdo. Ulteriori opportunità arrivano anche dalla Logistica: qui Gi Group ricerca 1.000 profili tra magazzinieri, pickeristi, carrellisti/retrattilisti, handler aeroportuali.

Per conoscere le offerte disponibili, i requisiti richiesti e le sedi di lavoro occorre consultare il sito internet www.gigroup.it