Darfo Boario Terme, 28 maggio – Si è concluso in tragedia l’incidente avvenuto domenica pomeriggio in un campo di Bessimo di Darfo Boario Terme, dove un giovane stava raccogliendo ciliegie con l’ausilio di un carrello elevatore montato su un camioncino. Alessio Gardin, 30 anni, di Darfo Boario Terme, è morto questa mattina all’ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverato in Rianimazione da domenica dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica da 15mila volt.

Il cestello su cui stava lavorando Alessio Gardin

L'incidente

Il fatto è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata, con cui Alessio abitava a Darfo Boario Terme. Il giovane è stato colpito mentre manovrava la piattaforma mobile avvicinatasi accidentalmente ai cavi dell’alta tensione, pur senza toccarli. La potentissima scossa si è scaricata sul corpo di Alessio Gardin attraverso il carrello elevatore su cui stava lavorando e che ha fatto da conduttore. L’uomo è crollato privo di sensi e il suo cuore si è fermato.

I soccorsi

I soccorritori sono riusciti a rianimarlo e una volta messo in sicurezza lo hanno trasportato d’urgenza in elisoccorso agli Spedali civili. Le lesioni riportate erano troppo gravi: dopo tre giorni di agonia, il suo cuore si è fermato, questa volta definitivamente. Alessio, che aveva scelto di diventare donatore di organi al momento del rinnovo della carta d’identità, salverà altre vite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dell’Asst della Montagna per accertare le dinamiche dell’infortunio.