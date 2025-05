All’Asst Nord Milano la Stella dei Trapianti per la diffusione della cultura della donazione

L’Asst Nord Milano ha ricevuto la “Stella della Fondazione Trapianti“, un prestigioso riconoscimento da parte della Fondazione Trapianti Onlus per il particolare impegno nello sviluppo della cultura della donazione di organi e tessuti e dell’attività di trapianto. Il progetto “Stella“ è un’iniziativa della fondazione, nell’ambito delle azioni intraprese per sostenere lo sviluppo dell’attività in Italia e promuovere la crescita della cultura della donazione, con l’obiettivo di dare visibilità dell’impegno delle strutture sanitarie in questo settore della medicina. A questo riconoscimento si aggiunge anche quello ricevuto dalla Rete Nazionale Trapianti per l’impegno profuso nel 2024, che ha consentito una nuova speranza di vita a 5 riceventi di organi e ha contribuito con 315 prelievi di tessuti alla cura di oltre 4.500 pazienti. La.La.