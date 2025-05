Spruzza benzina sui carabinieri e li minaccia con un accendino: arrestato nel Lodigiano

LODI – Un uomo di 45 anni di origine marocchina, residente a Villanova Sillaro, in provincia di Lodi, è stato arrestato dopo aver aggredito tre carabinieri spruzzando loro addosso della benzina e minacciando di appiccare il fuoco con un accendino. L’episodio è avvenuto nella frazione di Bargano, dove i militari erano intervenuti per sedare una rissa segnalata nei pressi del bar della piazza centrale.

Quando i carabinieri della stazione di Borghetto Lodigiano si sono trovati di fronte l’uomo con una bottiglietta in mano, gli hanno immediatamente chiesto di svuotarla a terra. Una richiesta tutt’altro che casuale: appena due settimane prima, lo stesso individuo era stato arrestato a Sant’Angelo Lodigiano durante una fiera popolare per possesso di acido muriatrico, una sostanza corrosiva e altamente pericolosa.

Invece di obbedire all’ordine, il quarantacinquenne ha spruzzato il contenuto della bottiglia – che si è rivelato essere benzina – addosso a tre dei quattro carabinieri presenti, per poi avvicinarsi minacciosamente con un accendino acceso. La tensione è salita rapidamente: i militari hanno dovuto immobilizzare l’uomo, ma ne è nata una violenta colluttazione che ha provocato diverse contusioni a tre dei quattro carabinieri in servizio.

L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Lodi, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione di soggetti con precedenti per possesso di sostanze pericolose e sulla sicurezza degli operatori delle forze dell’ordine durante interventi che possono apparire di routine ma nascondere rischi imprevedibili.