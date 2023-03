Caso Zambelli, ultrà e baby sitter: gli assistenti senza titoli inguaiano l’onorevole

Marco Pacini e Stefania Zambelli

Milano, 23 febbraio 2023 - Stipendi distribuiti a pioggia in cambio di nulla o quasi. Più di 170mila euro di indennizzi dell’Unione Europea, versati a quattro collaboratori del suo staff, è la somma bloccata ieri alla parlamentare europea della Lega Stefania Zambelli, 51 anni, con sequestro preventivo eseguito dagli uomini della Guardia di Finanza di Brescia. L’accusa è frode alle casse di Bruxelles ma lei si difende: "Non ho fatto nulla e lo dimostrerò". Zambelli, tra l’altro prima dei non eletti a Brescia nelle recenti elezioni regionali, è finita nel mirino della Procura europea di Milano con i pubblici ministeri Giordano Baggio, Gaetano Ruta e Sergio Spadaro. I magistrati hanno disposto il sequestro delle somme nei confronti suoi e di quattro dei suoi assistenti, assunti in Italia, che non avrebbero svolto le attività connesse alla funzione per la quale erano stati ingaggiati, per di più documentando falsamente la loro attività al Parlamento europeo. Tra i quattro figura anche l’ultrà del Milan Marco Pacini, appartenente alle Brigate rossonere, compagno della figlia della deputata e che risulta nello staff della leghista. Lui da solo avrebbe incamerato circa 100 mila euro, disponendo anche di tre vetture (ora sequestrate) riconducibili all’europarlamentare. Oltre a Zambelli e...