La nuova vita della Stazione Centrale: maxi schermi, aree ristoro e skate park per Euro2024

Milano – Dal 13 giugno al 16 luglio, in concomitanza con gli Europei di calcio che si svolgeranno in Germania, piazza Duca D’Aosta diventerà un villaggio dello sport. Si chiamerà Senstation Summer e ospiterà maxi schermi dove poter seguire le partite del campionato continentale, Casa Azzurri, uno skate park, punti ristoro, aree gioco e relax.

Il format è lo stesso di Senstation on Ice, la pista da pattinaggio con percorso ghiacciato all’aperto più grande d’Italia che ha animato la piazza nel dicembre dell’anno scorso. Se nella versione invernale il protagonista era il ghiaccio, in quella estiva sarà invece lo sport.

L’iniziativa è realizzata da Grandi Stazioni Retail, che ha risposto all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per dare una nuova vita a uno dei luoghi problematici della città, al centro di tanti casi di cronaca e dell’allarme dei cittadini sul fronte sicurezza. Con Senstation Summer - dice Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili di Milano - vogliamo "restituire l’area della Stazione Centrale, uno dei biglietti da visita della nostra città, ai milanesi e ai visitatori, attraverso eventi, appuntamenti e iniziative di sport e di intrattenimento. Per un intero mese, piazza Duca d’Aosta sarà un punto di riferimento in città per chi ama lo sport".

"La rigenerazione urbana - sottolinea Cesare Salvini, responsabile marketing e comunicazione di Grandi Stazioni Retail - parte prima di tutto dalla comunità: è per questo motivo che promuoviamo eventi gratuiti, accessibili a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini. Con Senstation Summer abbiamo voluto farlo attraverso lo sport, un veicolo formidabile di valori fondamentali per la società, quali la condivisione, la lealtà, l’inclusione e il rispetto reciproco. Ringraziamo i partner per aver sposato e arricchito, con il loro contributo, questa visione".

Nel villaggio di piazza Duca d’Aosta sarà presente Casa Azzurri. Allestita dalla Figc, sarà l’unica in Italia e affiancherà quella nel quartier generale della Nazionale a Iserlohn (vicino a Dortmund), in Germania. All’interno della struttura sarà presente una mostra itinerante e gratuita intitolata alla Nazionale, un temporary store dove acquistare gadget e merchandising e un’area ristoro. Accanto alla casa degli azzurri ci sarà la fan Zone realizzata da Coca-Cola, sponsor ufficiale di Euro 2024, dove si potrà assistere seduti a tutte le partite della competizione. Ma non ci sarà spazio solo per il calcio. Senstation Summer ospiterà la Hero Battle Cup, la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle, promossa dalle federazioni italiana e internazionale di sport rotellistici. Nella pista allestita davanti alla Centrale si sfideranno oltre 260 atleti proveniente da 20 nazioni. Spazio infine anche agli skater, ospiti fissi della piazza da molti anni, che potranno cimentarsi nello skate park attrezzato realizzato da Plenitude.