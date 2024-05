Senstation on ice, in Centrale arriva villaggio invernale e mega pista di pattinaggio

Una pista di pattinaggio di 1.300 metri quadrati, la più grande mai allestita a Milano, un albero di Natale di 18 metri illuminato da 1.500 led, una casa di Babbo Natale dove lasciare la letterina e farsi una foto ricordo, una pista di snow tubing, per scendere in gommone sul ghiaccio, e anche una struttura di nove metri dove fare un viaggio virtuale per scoprire le bellezze della Calabria: dal 7 dicembre piazza Duca d'Aosta diventa un villaggio di divertimento invernale, anzi una Senstation on ice. Progettato da Addv entertainment, il percorso giacciato è stato realizzato grazie alla collaborazione di Regione Calabria, main partner, e Grandi Stazioni Retail, un modo per riqualificare il piazzale e insieme offrire divertimento gratuito (solo il noleggio eventuale dei pattini è a pagamento).

Molti gli appuntamenti nel dome di Calabria straordinaria con non solo incontri ma anche degustazioni di prodotti tipici. L'apertura sarà per Sant'Ambrogio alle 14, con accensione dell'albero alle 17 e le attività (che prevedono anche spettacoli e incontri) continueranno fino all'8 gennaio.