Milano, la pista da pattinaggio sul ghiaccio più grande d’Italia davanti alla Stazione Centrale: quando apre

Milano – Torna Senstation On Ice, il più grande percorso ghiacciato all’aperto d’Italia che animerà piazza Duca d’Aosta per le festività natalizie. Un progetto per continuare a sostenere la rigenerazione urbana e sociale di uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano con l’obiettivo di restituirlo alla collettività e alle famiglie.

Questa edizione,sostenuta da Grandi Stazioni Retail, vede la partecipazione di Plenitude (Eni) in qualità di partner e rientra nel Format “Il Natale degli Alberi” del Comune di Milano.

Ingresso gratuito

Dal 7 dicembre al 7 gennaio in piazza Duca D’Aosta arriverà dunque la più grande pista di pattinaggio all’aperto mai allestita a Milano che quest’anno supera sé stessa, passando da 1.300 mq dell’anno scorso a 1.500 metri quadrati di percorso ghiacciato, con 130.000 luci led a basso consumo ad adornare il percorso e il grande albero che svetterà davanti alla Stazione. L’ingresso è gratuito; a pagamento soltanto l’eventuale noleggio dei pattini.

La pista da pattinaggio di piazza Duca d'Aosta del 2022

Sostenibilità

Un progetto che parla anche di sostenibilità, grazie a Plenitude, che contribuirà all’alimentazione dell’installazione fornendo energia elettrica certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

La sostenibilità dell’installazione include le strutture del villaggio che non saranno dismesse e smaltite al termine dell’iniziativa, ma conservate e riutilizzate in successive occasioni; i “chiller” (i motori che “producono” il ghiaccio della pista di pattinaggio) che saranno di ultima generazione in grado di ottimizzare il risparmio energetico; e le personalizzazioni che saranno realizzate con materiale riciclato o riciclabile e vernici ad acqua prive di solventi.

E per la prima volta Senstation On Ice ha una radio ufficiale: Radio Italia solomusicaitaliana sarà presente con la sua musica e 2 speciali appuntamenti: il 20/12 la conduttrice Paoletta curerà il dj set "Radio Italia Party"; il 27/12 animazione a cura di Sergio Labruna.

Le attrazioni

Pista di Pattinaggio: con 1.500 mq di percorso ghiacciato all'aperto, il più grande di Milano, accessibile gratuitamente a tutti, è l’elemento centrale di Plenitude Senstation On Ice. A pagamento solo l’eventuale noleggio dei pattini.

Albero di Natale: l’elemento iconico di Plenitude Senstation On Ice, attorno al quale si sviluppa l’intero villaggio. È un albero di 14 mt di altezza progettato in rispetto della tradizione natalizia che sarà decorato con 15.000 luci led.

Area Food: un luogo di aggregazione dove poter sostare per rifocillarsi nei momenti di pausa tra una pattinata e l’altra, con una offerta a metà tra street food e specialità tipiche del Natale.

Area Plenitude: dove i visitatori saranno coinvolti in un “gioco energetico”: camminando su speciali piastrelle Pavegen, superficie smart che produce energia elettrica in base ai movimenti compiuti su di essa, contribuiranno ad alimentare l’illuminazione del grande albero presso la stazione. I più piccini, inoltre, potranno partecipare ad un’operazione di recupero di giocattoli e libri che non usano più, ancora in buono stato che, grazie alla collaborazione con OBM Onlus, saranno raccolti donati all’Ospedale Pediatrico Buzzi di Milano.

Il calendario degli eventi

Giovedì 7 dicembre ore 17.30: taglio del nastro con accensione del grande albero scenografico e show del coro gospel tutto al femminile di The Women Of God.

Sabato 6 gennaio dalle 16 alle 19: Performance delle Befane sui pattini. Un gruppo di pattinatrici professioniste animeranno la pista vestite da befane distribuendo caramelle e facendo evoluzioni scenografiche sui pattini.

Giorni e orari

Plenitude Senstation On Ice sarà aperto tutti i giorni da giovedì 7 dicembre a domenica 7 gennaio 2024. Nei giorni feriali l’orario è dalle 11 alle 22. Nei giorni festivi dalle 10 alle 23. Domenica 24 dicembre e domenica 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 18.