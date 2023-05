Statua imbrattata in piazza Duomo: una donazione permetterà (finalmente) di pulire la vernice gialla

Milano – A distanza di due mesi arriva la bella notizia: la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano sarà ripulita dalla vernice gialla grazie a una donazione. L’opera era stata imbrattata lo scorso 9 marzo erano stati gli attivisti di Ultima generazione. Avevano scavalcato le transenne, per poi salire e imbrattare la statua. Dopo alcuni minuti erano stati fermati e portati in caserma per accertamenti. Si trattava di un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 23. I Carabinieri li hanno deferiti per il reato di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici.

Neanche un’ora dopo la protesta degli ambientalisti, gli addetti dell’Amsa si erano precipitati in piazza Duomo per ripulire il monumento. Ma l’intervento non è servito a molto per pulire il bronzo e il marmo della scultura a cui, sul finire dell’Ottocento, l’artista Ercole Rosa lavorò per oltre 12 anni. Anzi, l’intervento rischiava di peggiorare la situazione, dato che le pulitrici a idrogetto non sembrano indicate.

La giunta comunale ha deliberato l'accettazione della proposta di donazione, presentata dalla società Vox Media srl. I tecnici del Comune, considerato l'alto valore storico e artistico del monumento e la conseguente tutela a cui è sottoposto, si sono confrontati con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

A seguito di sopralluoghi tecnici, come spiegano dal Comune di Milano, è stata rilevata l'impossibilità di procedere con una pulizia ordinaria. La vernice utilizzata, di colore giallo, non è risultata in alcun modo lavabile, si è quindi deciso di provvedere a un intervento a cura di un team specializzato di restauratori con installazione di ponteggi attorno alla statua.

La proposta di donazione, presentata dalla società Vox Media srl e accettata dal Comune di Milano, ha un valore economico complessivo pari a 28.950 euro. Nei prossimi giorni la donazione sarà formalizzata con atto notarile in cui il committente si impegnerà alla copertura totale dei costi operativi, alla cura e alle spese degli oneri organizzativi e a portare a termine l'intervento di pulizia del monumento nel rispetto delle normative vigenti.