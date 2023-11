Stadio Inter a Rozzano, manca ancora lo studio di fattibilità: i nodi che rallentano il progetto

Rozzano - "Questo stadio s'ha da fare" ma senza studio di fattibilità resta solo un'idea. Lo stadio dell'Inter da realizzare a Rozzano ormai tiene banco quotidianamente, in ogni bar, circolo o piazza. Ma per ora restano solo parole. Come spiega il sindaco della città Gianni Ferretti, da subito favorevole alla realizzazione dell'impianto calcistico sul territorio ma che è sempre rimasto realista.

Il rendering dello stadio dell'Inter a Rozzano firmato Populous

"Come detto più volte in precedenza lo stadio dell'Inter sul nostro territorio potrebbe essere un volano per l'economia locale. Ma per ora siamo ancora alla fase "idea". Dopo l'ultimo incontro con l'Inter è tutto fermo. La società nerazzurra deve fare lo studio di fattibilità. Finché non l'avranno fatto rimane tutto fermo, solo una idea".

Il primo cittadino precisa anche che "per quanto ci riguarda noi quello che dovevamo come amministrazione comunale, l'abbiamo fatto. Ora per rimanere in termini calcistici la palla passa all'Inter".

In attesa dello studio di fattibilità però bisogna anche fare conti con la viabilità: l’amministrazione comunale ha messo nero su bianco che è una questione prioritaria da affrontare. E poi c'è il nodo sicurezza. Durante le partite di calcio servirebbero almeno 60-70 agenti della polizia locale e il comando di Rozzano ne annovera molto meno. L'ipotesi è che come per gli spettacoli al Forum, una volta realizzato lo stadio, anche per le partite di calcio intervengano agenti della polizia locale di Milano.