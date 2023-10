Inter, ecco come sarà lo stadio nerazzurro di Rozzano: 70mila posti e parco alberato

Rozzano (Milano) – L’Inter pensa al suo nuovo stadio a Rozzano ma senza chiudere definitivamente la porta all'ipotesi Meazza-bis. Sulla carta, ecco le due ipotesi progettuali per Rozzano, a cura dello studio internazionale Populos per l'impianto da 70mila posti "moderno, multifunzionale e sostenibile", spiegano dal club.

L'area di Rozzano individuata per la costruzione del nuovo stadio dell'Inter

Nelle intenzioni il nuovo impianto sarà parte di una cittadella dello sport immersa in un parco aperto al pubblico, attrezzato con strutture sportive, aree di ristoro, negozi e servizi per i tifosi e i visitatori. Rendering realizzati dopo che il 5 ottobre il Comune di Rozzano ha approvato la variante al Pgt con l'inserimento della parola "stadio".

Il prossimo obiettivo sarà acquisire l'area già individuata ed è già in corso un dialogo con l'Amministrazione comunale di Rozzano per valutare come procedere (tra i nodi da sbrogliare, quello sulla viabilità). È intenzione del club presentare il progetto entro aprile 2024, per poter ottenere l'autorizzazione entro un anno e mezzo, iniziare a costruire la struttura ed essere pronti per la stagione 2028/2029.

La priorità è avere uno stadio di proprietà: Milano o Rozzano? A fare la differenza, spiegano dal club nerazzurro, sarà il tempo: la soluzione che consentirà di avere l'impianto nel minor tempo, sarà quella da adottare.