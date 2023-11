Stadio dell’Inter a Rozzano. Primo incontro con la Regione. San Siro, club al Tar con Sala

Il progetto del nuovo stadio dell’Inter, da realizzarsi in quel di Rozzano, ieri è stato al centro di un incontro tra una delegazione del club nerazzurro – composta dall’amministratore delegato del settore Corporate, Alessandro Antonello, e dal Chief operating officer, Mark Van Huuksloot – e il presidente della Regione, Attilio Fontana, affiancato dall’assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi.Un incontro "di cortesia istituzionale", stando a quanto emerge da Palazzo Lombardia, protrattosi per mezz’ora e dal carattere ancora interlocutorio: l’obiettivo del club ha ufficialmente presentato i propri piani per la nuova arena, un intervento che appare meno impattante rispetto a quello previsto dal Milan nell’area San Francesco di San Donato. Regione e Inter si rivedranno per incontri tecnici in vista della Conferenza dei servizi in cui si parlerà del progetto del nuovo stadio nerazzurro.

Intanto, sempre in tema di stadio, ma stavolta di San Siro, ieri è emerso che Milan e Inter si sono uniti al ricorso al Tar del Comune di Milano contro il vincolo sul secondo anello del Meazza deciso dalla sovrintendente Emanuela Carpani. Secondo il sito “Calcio e Finanza’’, i club hanno dato mandato allo studio AmmLex di depositare due atti – il 14 e 15 novembre – di costituzione in giudizio in quanto le società sono parte in causa visto che l’iter urbanistico del progetto per la realizzazione del nuovo stadio di fianco allo stadio di San Siro è ancora in essere. L’udienza, del Tar della Lombardia, con Camera di Consiglio, è stata fissata il prossimo 21 novembre.

Giambattista Anastasio

Massimiliano Mingoia