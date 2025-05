Stadio da rifare e nuova palestra. Caccia ai fondi

Un piano ambizioso per la ristrutturazione e riqualificazione dello stadio Gianni Invernizzi e un progetto per valorizzare uno spazio fondamentale per la comunità: il tutto utilizzando una parte significativa dell’avanzo di bilancio e promuovendo nuove progettualità che favoriranno la partecipazione a bandi specifici come quello degli "Impianti sportivi di Regione Lombardia 2025" per la ristrutturazione dello stadio e "Sport e Periferie 2025" con l’obiettivo di costruire una nuova palestra all’interno del complesso sportivo dello stadio.

Il Comune ha già a disposizione un avanzo di bilancio di un milione e 900 mila euro ma "attraverso la partecipazione ai bandi – ha sottolineato il sindaco, Cesare Nai -, l’equilibrata gestione delle risorse e l’investimento nell’avanzo di bilancio, il Comune pone le basi per una riqualificazione che non solo migliorerà lo stadio Invernizzi, ma contribuirà alla crescita e al benessere della comunità abbiatense".

P.G.