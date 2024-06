Bruce Springsteen a San Siro, svelate le nuove date: ecco quando il Boss tornerà a Milano

Milano, 6 giugno 2024 – Maledetta primavera. Se Bruce Springsteen, causa «abbassamento della voce», non ha potuto esibirsi a San Siro l’1 e 3 giugno lasciando delusi 140mila fan che in pochi secondi avevano polverizzato i biglietti, per il 2025 ha scelto due date d’estate. Stando a uno dei siti più accreditati tra i fan del Boss, Pink Cadillac, infatti, le nuove date da segnare con il circolino rosso sul calendario sarebbero 30 giugno e 3 luglio dell’anno prossimo.

Il problema della voce

Springsteen ha dovuto prima rinunciare il 25 maggio, a sorpresa, al concerto del Velodrome di Marsiglia quando i fan erano già nei dintorni dello stadio «a causa di un abbassamento di voce e su ordine dei medici - questo il gelido comunicato diffuso dall’entourage dell’icona del rock a poche ore dallo show -. Bruce Springsteen non è in grado di cantare e salire sul palco questa sera». Di lì, le preoccupazioni per le due date di inizio giugno a San Siro. Rivelatesi, purtroppo, fondate. Perché poche ore dopo Springsteen – visto il persistere dei problemi alla voce e sempre su consiglio dei medici – ha dovuto passare un colpo di spugna pure sui concerti milanesi.

Gli spiragli per il futuro

Nei giorni scorsi, finalmente, sono arrivate le prime schiarite nella nebulosa del tour monco per i problemi di salute del Boss. E allora, i primi show ad avere già una data di recupero sono quello di Marsiglia, appunto previsto il 25 maggio 2024, e quello di Praga, in origine fissato per il 28 maggio e poi cancellato. Entrambi i concerti slittano al prossimo anno, rispettivamente al 31 maggio 2025 e al 15 giugno 2025. Ora, finalmente, tocca a San Siro.

Le condizioni del Boss

Pochi mesi dopo l’ulcera peptica che aveva costretto Springsteen al riposo, l’abbassamento della voce l’ha costretto a rinviare una parte del tour europeo all’anno che verrà. Solo per una questione di spazi mancanti per esibirsi, non certo per le condizioni di salute che al momento non destano preoccupazione. Il Boss si è svelato anche in video in questi giorni, lanciando messaggi d’amore ai milioni di fan sparsi per il mondo. Ed è sembrato in ottime condizioni.

Il rimborso dei biglietti

Come hanno precisato i promoter italiani dell'artista, i biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano. Chi invece desidera ottenere un rimborso per i concerti originariamente programmati a San Siro per l'1 e il 3 giugno può inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, entro e non oltre il 20 luglio.

Il tour 2024 va avanti

Dopo le tre date a Madrid del12, 14 e 17 giugno, Bruce Springsteen ha in programma di esibirsi a Barcellona (il 20 e 22 giugno), Nimega (in Olanda, il 27 e 29 giugno), Werchter (in Belgio, il 2 luglio), Hannover (in Germania, il 5 luglio), Odense (in Danimarca, il 9 luglio), Helsinki (il 12 luglio), Stoccolma (il 18 luglio), Bergen (il 21 luglio) e Londra, dove il suo tour nel Vecchio Continente si concluderà il 25 e 27 luglio. Il Boss farà poi ritorno negli Stati Uniti, dove ricomincerà a esibirsi a Pittsburgh il 15 agosto. Un vero tour de force. Che non spaventa certo il Boss, il quale regala ancora – nonostante i 74 anni – concerti di tre ore cantati con il cuore. E senza mai risparmiarsi. Non a caso uno dei suoi successi immortali l’ha chiamato “Born to run”