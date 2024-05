Bruce Springsteen senza voce, lo choc dei fan del Boss. Il promoter: non vede l’ora di tornare

Milano – I suoi fedelissimi erano in fibrillazione da sabato, quando il Boss ha annunciato il rinvio del concerto al Vélodrome di Marsiglia "a causa di un abbassamento di voce e per ordine dei medici". E ieri il peggiore incubo per i fan del rocker statunitense si è concretizzato a metà pomeriggio: rinviati i concerti del 1° e 3 giugno di Bruce Springsteen allo stadio di San Siro. "Ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire che Bruce non potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni", si legge in una nota di Live Nation, il promoter della doppia data alla Scala del calcio e del rock.

La nota parla di "rinvio" dei due show di Milano, che erano avviati al doppio sold out da 57.950 spettatori ad evento, quindi c’è una speranza che il Boss possa ancora esibirsi al Meazza quest’estate. Una speranza che sembra però scontrarsi con il calendario dei concerti al Meazza e di Springsteen altrove tra giugno e luglio."Le nuove date di questi concerti verranno annunciate a breve – annuncia la nota di Live Nation –. Bruce si sta riprendendo bene, e lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, al Civitas Metropolitan. I biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano".

I fan della prima ora – quelli presenti al mitico concerto del 21 giugno 1985 a San Siro, prima data italiana del Boss – e dell’ultima ora incrociano le dita e sperano di avere buone notizie in tempi rapidissimi. La volontà della rockstar a stelle e strisce è di tornare sul palco quanto prima e di recuperare non solo i due concerti milanesi ma anche la data che era in programma domani al Lethany Airport di Praga. In ogni caso, Live Nation aggiunge che "coloro che desiderano ottenere un rimborso per i concerti di Milano potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, a partire da mercoledì 29 maggio ed entro e non oltre il 20 luglio".

Gli show del 1° giugno e 3 giugno sarebbero stati rispettivamente l’ottavo e il nono di Springsteen a San Siro. Una doppietta che avrebbe consentito al Boss di riprendersi il terzo posto nella classifica degli artisti che hanno suonato di più nella Scala del calcio. La scorsa estate, infatti, Tiziano Ferro, con una tripletta di date, era giunto a quota otto. Al primo posto, irraggiungibile, resta Vasco Rossi, giunto a 29 show, a cui si aggiungeranno i sette di quest’estate. In totale, 36 date.