Sostegno ai caregiver: tra affetto, paure e l’assenza della politica

Severini Melograni Buongiorno nonna, sono anch’io una moglie caregiver. Mio marito Oscar ha quasi vent’anni più di me e ha l’Alzheimer. Quando ci siamo innamorati io ero molto giovane e lui aveva 45 anni, allora tutto ci sembrava possibile e la differenza di età non l’avevamo presa in considerazione... Non mi lamento, lui è tenero e affettuoso anche se non mi riconosce più, ma mi chiedo: e se io non ci fossi? Non abbiamo avuto figli, chi si occuperebbe di lui? Non ho nemmeno preso in considerazione l’idea di ricoverarlo in una residenza: vive circondato dalle cose che ama, non solo da me. Se come lei scrive, l’Italia sta diventando una Nazione di super vecchi, è possibile che i politici non considerino quella delle malattie neurodegenerative un’emergenza?

Valentina Cara signora moglie “curacaro”, si tratta come lei ha ben scritto di una vera e propria emergenza nazionale, non solo per gli anziani con la patologia di suo marito, rispetto ai quali racconteremo presto (su Oancheno, la domenica mattina alle 10, rai 3) due realtà: il villaggio della Fondazione Roma, nel Lazio e il villaggio Alzheimer in Calabria. Realtà straordinarie ma purtroppo... assai rare! Dobbiamo dire grazie alla Cei e al direttore della pastorale per la salute, monsignor Massimo Angelelli, perché proprio giovedì scorso, in occasione del Giubileo della salute ha riunito tutto il mondo che gravita intorno a questa emergenza (che riguarda anche i giovani... a causa di depressione, disturbi dell’alimentazione, dipendenze di ogni tipo) e ha acceso un faro e ha sollecitato anche i laici impegnati in questa buona battaglia. Insomma, cara Valentina, la salute mentale riguarda tutti noi e tutti noi possiamo collaborare a ricucire questo mondo ferito dove la prima (in assoluto) medicina deve essere la riscoperta delle relazioni e l’affetto. Esattamente la scelta che lei ha fatto nei confronti del compagno della sua vita.

