Senago, gli sms all’altra donna dopo il delitto: “Giulia? Dorme da un’amica”

Il castello di menzogne di Alessandro Impagnatiello ha iniziato a sgretolarsi sabato pomeriggio, quando le due donne, la compagna 29enne, Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza, e l’altra donna, una collega di 23 anni, con cui il barman aveva una relazione si sono incontrate davanti all'hotel di via Manzoni. Lì le due donne hanno parlato per più di un'ora, scoprendo che l'uomo aveva mentito a entrambe. In quei minuti, Impagnatiello ha chiamato Giulia, che gli ha detto che era in compagnia della 23enne e lo ha invitato a raggiungerle per un confronto a tre; il trentenne non si è mai presentato.

I falsi sms all’altra donna

Giulia quindi ha detto che sarebbe tornata a casa a Senago, ma dalle 20.30 in avanti la 23enne ha iniziato a ricevere messaggi dalla sua utenza telefonica in cui la donna le ha scritto che non era stata sincera con lei, che voleva essere "lasciata in pace" e che sarebbe tornata dai suoi genitori. Sms che la ventitreenne ha trovato molto strani perché in totale contraddizione con quanto la donna le aveva detto qualche ora prima: il sospetto degli investigatori è che a mandare quei messaggi sia stato Impagnatiello.

L’ultima bugia di Alessandro: “Giulia? Dorme da un’amica”

Preoccupata, la 23enne ha cercato di contattare prima Giulia e poi il trentenne, riuscendoci solo con quest'ultimo in tarda serata: nel corso della videochiamata, l'uomo era da solo sul balcone. E Giulia? "Sta dormendo a casa di un'amica". E per dimostrarlo ha pure ripreso parte dell'appartamento vuoto. Ma non è tutto. Alle 2 di notte, al rientro dopo il lavoro, la ragazza si è ritrovata Impagnatiello sotto casa ad aspettarla. Non credendo più alle sue parole, lo ha mandato via, ma domenica pomeriggio, durante il turno di lavoro, è tornata a chiedere informazioni di Giulia. Impagnatiello le ha risposto in maniera frettolosa che neppure lui era riuscito a mettersi in contatto con lei e che non sapeva dove fosse.