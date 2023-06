Senago, la confessione di Alessandro Impagnatiello: “Così ho ucciso Giulia”. Segni di bruciature sul cadavere

Senago (Milano) – "Sì, l'ho uccisa io". Alessandro Impagnatiello è crollato poco prima dell'una nella caserma dei carabinieri, confessando agli investigatori dell'Arma e al pm Alessia Menegazzo l'omicidio della compagna 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, e dando indicazioni precise sul luogo in cui aveva abbandonato il cadavere della donna, di cui non si avevano più notizie dalla sera di sabato della scorsa settimana.

Il tentativo di bruciare il cadavere

I militari hanno trovato il corpo in via Monte Rosa a Senago, a poco più di seicento metri dalla casa della coppia in via Novella, dov'è avvenuto il delitto. Il cadavere era nascosto malamente tra le erbacce, di fianco a una recinzione che divide una fila di box auto da alcune abitazioni. Stando alle prime informazioni, ancora da confermare, sembra che sul corpo siano stati rilevati anche segni di bruciature, che hanno fatto subito pensare a un tentativo dell'assassino di distruggere il cadavere o quantomeno di cercare di renderlo irriconoscibile.

Le tracce di sangue sulle scale

Decisive per mettere alle strette il barman trentenne dell'Armani Bamboo di via Manzoni si sono rivelate anche le numerose tracce di sangue che sono state evidenziate dagli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Milano, attraverso l'utilizzo del luminol, sia all'interno dell'appartamento del secondo piano sia sulle scale condominiali; quest'ultimo particolare fa ipotizzare che Impagnatiello abbia trascinato il corpo dal secondo piano al piano terra, per poi infilarlo in macchina e trasportarlo in via Monte Rosa.