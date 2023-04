Silvio Berlusconi, notte tranquilla a due settimane dal ricovero. Proseguono cure e monitoraggio

Milano, 19 aprile 2023 – Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una polmonite, complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

Terza notte tranquilla nel reparto di degenza ordinaria per il leader di Forza Italia che domenica ha lasciato la terapia intensiva dove è rimasto ricoverato per 12 giorni. Lo fanno sapere fonti sanitarie, escludendo per oggi la diffusione di un nuovo bollettino medico.

Bandiere di Forza Italia e stendardi del Monza: il sostegno a Berlusconi

Nell'ultimo aggiornamento, che risale al 17 aprile, i medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano riferito che "al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento". Ciononostante le condizioni rimangono delicate, perciò proseguono "le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali". Arrivato il 5 aprile, per l'ex premier questo è il 15esimo giorno di ricovero nella struttura milanese.

Il fratello, Paolo Berlusconi, nelle ore immediatamente successive alla nota degli specialisti, aveva parlato coi giornalisti di "ripresa costante anche se lenta". E ancora: “Siamo molto fiduciosi e grazie soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d'altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile".

Anche questa mattina è arrivato all'ospedale San Raffaele Orazio Fascina, il padre della compagna di Silvio Berlusconi, Marta. Nel corso dei quindici giorni di ricovero dell'ex premier, la sua è stata una presenza costante: più volte, quotidianamente, è stato visto entrare e uscire dall'ospedale senza mai rilasciare dichiarazioni.

Continua, ogni giorno, la visita dei figli. Eleonora è stata la prima dei parenti stretti a recarsi in ospedale stamattina. La quartogenita si è trattenuta poco più di un'ora ed è uscita dal passo carrabile di via Olgettina 60, a bordo di un van. Occhiali scuri e mascherina sul volto, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nel primo pomeriggio è arrivata anche la primogenita Marina.

Ieri, dall’inaugurazione del Salone del Mobile 2023, è anche scattato un applauso per Silvio Berlusconi, dopo che aveva preso la parola l’ex presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali: ''Mi permetto di ricordare una persona che ho conosciuto proprio durante il Salone del Mobile, un signore venne a trovarci e divenne un amico e sostenitore di Fiera Milano, quel signore era Silvio Berlusconi a cui auguro una buona guarigione e a cui vorrei dedicare un applauso''. A quel punto dalla platea è scattato il tributo all'ex premier.

“Berlusconi è un generale insostituibile. Da 29 anni si dice che Forza Italia deve avere eredi mentre Forza Italia e il Presidente Berlusconi sono al centro della vita politica del Paese. Noi non ci poniamo il problema, vogliamo che il nostro presidente sia tra noi quanto prima", ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli a Tg1 Mattina.