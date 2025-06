Bocconi piange il professor Romani, storico gentile

Non ce l’ha fatta Marzio Achille Romani, professore in pensione dell’università Bocconi, investito a Milano Marittima mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, da un ultranovantenne di Ravenna (medico in pensione) che non si era subito fermato a prestare soccorso. Dopo sei giorni di agonia, Romani lascia un’università incredula.

"Chi ha avuto il privilegio di conoscere e trascorrere del tempo con lui porterà sempre il ricordo di un uomo segnato da un affetto sincero: la sua titubante e rispettosa dolcezza ha trovato la sua strada dritta nel cuore di molti", lo ricorda il suo ateneo "che amava profondamente".

Storico dell’economia umanista, uomo curioso e aperto, per molti anni membro del consiglio della Fondazione Javotte Bocconi, "Marzio era un uomo gentile, uno studioso, a volte timido, sempre impegnato e leale".

"Marzio, hai aperto le porte – lo ringrazia oggi l’università Bocconi –: hai dato vita a una stagione di ricerche originali e generose. Hai ispirato generazioni di studenti".