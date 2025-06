Turisti da mezza Europa in Lombardia. Laghi, monti e città d’arte presi d’assalto: “L’80% è sold-out”

Milano, 1 giugno 2025 – Prove generali di vacanze in Lombardia dove il ponte del 2 Giugno coincide, per svizzeri e austriaci, con la festa dell’Ascensione. Il risultato del mini-esodo è l’assalto alle località turistiche della nostra regione, laghi e montagne in testa, dove il tasso di occupazione supera ampiamente l’80%, con quasi un terzo degli hotel ormai non più disponibili e le restanti camere che vanno esaurendosi rapidamente.

“Numeri straordinari”

“Siamo di fronte a numeri straordinari – spiega Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda –. È la conferma che la Lombardia è sempre più desiderata, cercata, amata. Una regione che seduce con la sua eleganza, sorprende con la sua autenticità e conquista con la qualità delle esperienze che offre”.

Il palazzo Te a Mantova

Il lago di Como è la star

I dati dell’osservatorio dell’assessorato e la piattaforma Iodah-Intelligence On Destination and Hospitality, in grado di monitorare in tempo reale l’andamento delle prenotazioni, confermano il lago di Como superstar con tassi di occupazione del 90-95% e mete come Bellagio e Menaggio praticante sold-out. Subito dietro la Valtellina con il 90% delle strutture occupate seguita da Varese (85-90%), Brescia (80-85%) trascinata dalle perle del Garda come Sirmione, Desenzano e Limone dove il tasso di occupazione supera il 95%.

Uno dei gioielli del lago di Como: la villa del Balbianello a Tremezzina

Germania, attrazione fatale

“Il grande lavoro fatto in questi anni per raccontare la Lombardia più autentica, quella dei borghi, dei paesaggi interni, delle destinazioni fuori dai circuiti più iconici, ci sta premiando – conclude l’assessore –. È lì che stiamo registrando le performance più alte. È lì che si rivolge ora lo sguardo del turismo internazionale, alla ricerca di luoghi veri, sorprendenti, capaci di emozionare”. La Germania è il primo paese di provenienza dei turisti stranieri seguita da Svizzera, Francia e Regno Unito. Nel complesso gli europei costituiscono il 75% del totale delle presenze straniere, anche se gli americani sono tra i più ambiti per la loro capacità di spesa.

In particolare il lago di Como è tra le mete più apprezzate dai turisti extraeuropei, con il mondo arabo in testa per volume di transazioni legate allo shopping tourism. Solo nel 2024, le province di Como e Lecco hanno registrato oltre 4,3 milioni di presenze turistiche, con Lecco in crescita del 6,22% e un aumento della spesa turistica del +17%.