Ciclopedonale della Balossa. Oggi la festa di inaugurazione

Un anello ciclopedonale di ben tre chilometri nel Parco agricolo della Balossa, in grado di unire Cormano, Novate Milanese e l’estrema periferia nord di Milano, a un centinaio di metri dal Capolinea M3 Comasina: l’ambizioso progetto di itinerari naturali e fruibili, finanziato dal Pnrr per la mobilità dolce e per la connessione ecologica in questa zona del Nord Milano, è diventato una realtà concreta. Stamattina alle 11, all’Hangar Balossa di via Balossa, a Cormano, il sindaco Luigi Magistro, il sindaco novatese Gian Maria Palladino e il presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati taglieranno il nastro, consegnando ai cittadini un percorso naturalistico unico in un habitat incontaminato come il Parco della Balossa.

Questo progetto, oltre alla pista ciclabile, ha permesso la realizzazione di filari di alberi lungo il tracciato, e di un ettaro di nuove aree boschive. Dopo il taglio del nastro, è previsto lo spettacolo epico itinerante di strada, per pubblico in bicicletta, “Il Campione e la Zanzara“ a cura di Faber Teater e Mario Chiapuzzo.

