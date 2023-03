Silvio Berlusconi lascia il San Raffaele: era ricoverato da lunedì

Milano – Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni.

Berlusconi ha lasciato l'ospedale poco prima delle 13.45, uscendo in auto dall'ingresso di via Olgettina 60. Accompagnato dalla scorta, ha rivolto un saluto con un cenno della mano ai cronisti presenti e a un gruppetto di curiosi che si era fermato ad aspettarlo. Accanto a lui sui sedili posteriori dell'auto, c'era la compagna Marta Fascina.

Secondo quanto emerso dopo il ricovero, il cavaliere avrebbe accusato alcuni dolori nella giornata di lunedì 27 marzo, fastidi che avrebbero suggerito degli accertamenti medici. La permanenza i ospedale si è poi protratta più di quanto previsto inizialmente, tanto che nelle giornarta di ieri aveva anche ricevuto la visita del figlio Luigi.

Il Cavaliere era stato ricoverato l’ultima volta al San Raffaele, poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, ufficialmente per controlli di routine. In quell’occasione era rimasto ricoverato diversi giorni ricevendo anche gli auguri di pronta guarigione dell’allora premier Mario Draghi.

Quattro anni fa, invece, era l’aprile del 2019, Berlusconi sempre al San Raffaele era stato operato per un'occlusione intestinale. Il leader di Forza Italia inizialmente era arrivato in ospedale solo per sottoporsi ad alcuni esami ma poi, proprio dopo il responso delle analisi, si decise per un intervento in anestesia totale assistito in terapia intensiva dal medico di fiducia Alberto Zangrillo.

Due anni dopo, nel gennaio del 2021, il ricovero al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, dove risiedeva temporaneamente Berlusconi. A decidere per il ricovero d’urgenza ancora Alberto Zangrillo, cui toccò poi tranquillizzare tutti.