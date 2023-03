Silvio Berlusconi resta ricoverato al San Raffaele di Milano, dimissioni rinviate

Milano, 29 marzo 2023 – Resta ancora ricoverato, all’ospedale San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

A quanto apprende l’Adnkronos Salute, sembra dunque che si stia allungando la degenza di Berlusconi: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio, ma potrebbe fermarsi nella struttura sanitaria ancora qualche giorno. Il motivo del suo ingresso in struttura era sottoporsi a controlli ed esami di routine.

Intanto, oggi, il figlio minore del Cav, Luigi, è arrivato intorno alle 13.40 all'ospedale per fargli visita. Alle 15.15, ha poi lasciato struttura, senza rilasciare dichiarazioni.

Luigi Berlusconi al San Raffaele

Il Cavaliere era stato ricoverato, l’ultima volta al San Raffaele, poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, ufficialmente per controlli di routine. In quell’occasione era rimasto ricoverato diversi giorni ricevendo anche gli auguri di pronta guarigione dell’allora premier Mario Draghi.

Quattro anni fa, era l’aprile del 2019, Silvio Berlusconi sempre al San Raffaele era stato operato per un'occlusione intestinale. Il leader di Forza Italia inizialmente era arrivato in ospedale solo per sottoporsi ad alcuni esami ma poi, proprio dopo il responso delle analisi, si decise per un intervento in anestesia totale assistito in terapia intensiva dal medico di fiducia Alberto Zangrillo.

Due anni dopo, nel gennaio del 2021, il ricovero al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, dove risiedeva temporaneamente Berlusconi. A decidere per il ricovero d’urgenza ancora Alberto Zangrillo, cui toccò tranquillizare tutti.

A settembre del 2020 il ricovero per i sintomi del Covid cui Berlusconi era risultato positivo. All’inizio asintomatico, il leader di Forza Italia iniziò ad accusare problemi polmonari seppur lievi. Qualche mese dopo il ritorno al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il Cav venne ricoverato nell'ospedale milanese per proseguire le terapie adottate per superare gli strascichi del virus. Ad aprile del 2021 aveva già trascorso una ventina di giorni in ospedale.