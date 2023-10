Sicurezza stradale, a Milano nasce la Task Force: ecco come funziona e quali compiti avrà

Dopo un’estate funestata da numerosi incidenti stradali con diversi pedoni e ciclisti vittime a Milano, non ultimo il ciclista investito stamani in viale Marche, Palazzo Marino costituisce la Task Force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva, a testimonianza ulteriore dell’impegno per una mobilità sicura.

I compiti

La Task Force avrà il compito di fornire supporto all’Amministrazione con proposte che aiutino a migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada e a ridurre la congestione del traffico. Ulteriori obiettivi del gruppo di lavoro saranno quelli di favorire la mobilità attiva e l’intermodalità per i percorsi casa–scuola e casa-lavoro e di individuare linee di sviluppo per il Biciplan di Milano. Gli esperti avranno anche il compito di effettuare una ricognizione delle località a più alto rischio di incidenti e individuare gli interventi per diminuire la pericolosità delle strade e rafforzare il rapporto tra la città e tutti gli utenti della strada.

I componenti

Della Task Force fanno parte sei esperti ed esperte del settore, nominati con decreto del sindaco, che lavoreranno a titolo gratuito coordinati dal presidente della Sottocommissione consiliare Mobilità attiva e accessibilità, Marco Mazzei: Guia Maria Biscaro, presidente di FIAB Milano Ciclobby e Presidente della Consulta cittadina per la mobilità attiva e per l’accessibilità; Paolo Bozzuto, docente in master, editor e membro della redazione della rivista “Territorio”; Matteo Dondè, docente di master universitari e autore di progetti di moderazione del traffico e sicurezza stradale; Ilaria Fiorillo, founder dell’account Instagram “Milano in bicicletta” e promotrice di progetti di valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo; Paolo Maria Maneo, libero professionista sia presso studi, istituti di ricerca e università nella progettazione urbanistica, del paesaggio e dello spazio pubblico; Chiara Quinzii, libera professionista e componente di studi di architettura esperti nella progettazione architettonica, urbana e design.

Durata dell’incarico

I componenti della Task Force resteranno in carica fino al 31 dicembre 2024, fatta salva la facoltà di proseguire l’attività della Task Force al fine di allinearla al termine della naturale scadenza del mandato del sindaco.