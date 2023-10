Milano, ciclista investito in viale Marche all’incrocio con via Murat

Milano – Un ciclista di 34 anni è stato investito questa mattina, poco prima delle 11, a Milano. L’ennesimo incidente con protagonista una persona in bicicletta è avvenuto in viale Marche, angolo via Murat. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Milano. Pare che l’uomo fosse al semaforo, non lontano dalla pista ciclabile, quando è stato travolto sulle strisce. L’ambulanza l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele.

Lo scontro è avvenuto a poche centinaia di metri dal punto in cui il 17 settembre è morto Vassil Facchetti, 28 anni, investito e ucciso da un pirata della strada. Solo qualche giorno dopo l’investitore, Mohamed El Sharkawy, 29 anni, si era costituito: “Mi sono spaventato, avevo paura e sono scappato, poi sono stato troppo male per quello che avevo fatto e ho deciso di confessare”, ha detto.

