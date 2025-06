Segue la ex e l’aggredisce. Preso dai ghisa

Pugni e schiaffi alla ex compagna, dopo averla seguita incurante del divieto di avvicinarsi a lei. Per questo G.A., trentunenne peruviano, è stato arrestato dagli agenti di polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli sabato alle 21.30 nel parchetto tra via Colonna e viale Serra. La pattuglia che era di passaggio in zona ha sentito le urla di una donna – che poi è risultata essere una trentaduenne peruviana – ed è intervenuta. All’arrivo dei ghisa, sul posto c’era un cittadino che era riuscito a separare vittima e aggressore; la donna aveva il labbro sanguinante e un ematoma in formazione sul viso. Poi è stato appurato che l’ex compagno, in evidente stato di alterazione alcolica, l’aveva seguita da fuori Milano per tutto il viaggio in treno verso la città, dove la trentaduenne lavora come badante; nel parchetto l’ha aggredita alle spalle prendendola per il collo, tappandole la bocca e poi percuotendola. Lei è riuscita a urlare e a chiedere aiuto, quindi è intervenuto un passante e subito dopo un paio di pattuglie della polizia locale.

I ghisa hanno anche soccorso un’altra donna che all’1.30 di domenica era scesa per portare a spasso il cane in corso San Gottardo. Un uomo – M.B., ventinovenne bengalese – le si è avvicinato. La donna temeva che volesse prenderle il cane; in realtà, dopo averla urtata con la spalla, con la mano sinistra l’ha palpata nelle parti intime. Urlando, la vittima ha attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale che ha rintracciato l’uomo in via Ascanio Sforza, arrestandolo.