In cantina c’era il deposito della droga: in manette coppia di ventenni di Settimo Milanese

Settimo Milanese (Milano), 2 febbraio 2025 – Nascondevano la droga nel loro appartamento e in una canalina sopra la porta della cantina, e utilizzavano la loro auto per lo spaccio. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo e una donna italiani, entrambi di 27 anni, per detenzione di quasi 4 etti di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo a Settimo milanese, venerdì pomeriggio. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Porta Genova, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Don Minzoni una macchina sospetta che, secondo le indagini svolte dagli inquirenti, era usata per spacciare droga.

L’appostamento

Hanno organizzato un appostamento e intorno alle 17.30, i poliziotti hanno visto la coppia che usciva da un box condominiale e andava verso l'auto parcheggiata in strada. I due sono stati fermati per un controllo e trovati in possesso di un grammo e mezzo di marijuana suddiviso in due involucri. All'interno del loro appartamento, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 90 grammi di hashish, 26 grammi di marijuana, e la somma in denaro pari a 4.580 euro, sicuramente provente dell'attività di spazio. Inoltre all'interno di una canalina sovrastante la porta delle cantine e in corrispondenza della loro cantina, gli agenti hanno rinvenuto una busta contenente 100 grammi di marijuana, tre involucri contenenti circa 150 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e per loro sono scattate le manette.