Arrestato con droga e soldi nelle campagne tra Siziano e Landriano

Siziano (Pavia), 30 gennaio 2025 - Intercettato nei campi con droga e soldi, arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 43enne nordafricano domiciliato a Milano, già con numerosi precedenti di polizia, è accusato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

. "Nella giornata di ieri - spiega la nota dell'Arma diramata oggi, giovedì 30 gennaio - i carabinieri del Nor Sezione operativa di Pavia unitamente a quelli delle Stazioni di Siziano e Landriano hanno proseguito le attività di controllo delle aree rurali nei comuni di competenza al fine di reprimere lo spaccio nelle campagne".

Proprio nel corso dei controlli antidroga, i militari hanno notato il nordafricano che, quando si è accorto di essere stato scoperto, ha tentato di fuggire nei campi resi fangosi dalla pioggia. "Gli operanti, che avevano nel frattempo circondato la zona - prosegue il comunicato dei carabinieri - sono riusciti a bloccarlo dopo un inseguimento a piedi di oltre un chilometro, culminato in una roggia". E' stato trovato in possesso di circa 60 grammi di eroina e 10 di cocaina, oltre a 2.500 euro in contanti, ritenuti il guadagno della droga già spacciata. Tutto posto sotto sequestro, con l'arrestato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.