Milano, le pattuglie passano al setaccio la Darsena e piazzale Loreto: 441 persone e 300 auto controllate

Milano, 1 febbraio 2025 – Quasi trecento veicoli e 441 persone controllate, 237 conducenti sottoposti all'alcoltest con 4 positivi, 34 ai test per gli stupefacenti con nessun positivo, sei patenti ritirate, sette veicoli sottoposti a fermo, elevati 79 verbali per infrazioni al C odice della Strada, una persona denunciata per patente falsa e ⁠tre segnalati come consumatori sostanze stupefacenti.

Una pattuglia della Polizia locale in piazzale Loreto venerdì sera

In via Padova

È il bilancio di due operazioni svolte ieri sera dalla Polizia Locale con l'ausilio delle Unità cinofile in zona Darsena e piazzale Loreto. All'attività dei cosiddetti “pattuglioni” si è accompagnata anche quella del reparto dell'Annonaria che hanno sanzionato due minimarket in via Padova per vendita di alcol dopo mezzanotte e multato per quattromila euro un bar in Loreto per varie violazioni in materia igienica e di conservazione e tracciabilità degli alimenti. Sanzionati anche due minimarket in via Padova per aver venduto bevande alcoliche oltre la mezzanotte.

Il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo

L’appello dei sindaci del Magentino

E nell’hinterland ovest Milanese, proprio sul fronte della sicurezza, c’è stato questa mattina un incontro fra sindaci e polizie locali di 13 Comuni della zona del Magentino per chiedere al prefetto di Milano un aumento delle pattuglie di carabinieri e polizia e un “giro di vite”. Il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, appoggiato da una coalizione di centrodestra, ha spiegato "il lavoro che tutte le amministrazioni, di diverso colore politico, stanno facendo insieme per affrontare una delle questioni più' delicate che in realtà' interessa tutti i territori". "La percezione della sicurezza – ha sottolineato Del Gobbo – nelle nostre città' è un tema che accomuna tutti noi”.