Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaSemestre filtro, 6.652 aspiranti studenti di medicina
2 set 2025
SIMONA BALLATORE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Semestre filtro, 6.652 aspiranti studenti di medicina

Semestre filtro, 6.652 aspiranti studenti di medicina

Primo giorno del “semestre aperto“ di Medicina: partito il pellegrinaggio verso le università lombarde, pronte ad accogliere la marea...

Primo giorno del “semestre aperto“ di Medicina: partito il pellegrinaggio verso le università lombarde, pronte ad accogliere la marea...

Primo giorno del “semestre aperto“ di Medicina: partito il pellegrinaggio verso le università lombarde, pronte ad accogliere la marea...

Per approfondire:

Primo giorno del “semestre aperto“ di Medicina: partito il pellegrinaggio verso le università lombarde, pronte ad accogliere la marea di aspiranti camici bianchi (ben 6.652) dopo l’addio al test d’ingresso. Almeno per il primo mese - quando le altre facoltà ancora non hanno avviato la macchina delle lezioni - gli atenei hanno fatto acrobazie per trovare banchi per tutti, assicurando parallelamente le dirette in streaming. La voglia di presenza però c’è. Qualcuno è collegato a distanza - soprattutto chi abita più lontano e ha fatto fatica a trovare un letto per una manciata di settimane, con l’incognita poi della graduatoria finale (saranno 3.168 i posti disponibili in Lombardia per Medicina, dopo i primi tre esami). La stragrande maggioranza dei lombardi ha scelto di trascorrere il “semestre filtro“ in un ateneo della regione. Solo l’11% ha guardato oltre confine. Guardando il flusso inverso, e quindi gli iscritti da fuori regione, è l’università di Pavia ad essere stata una vera calamita: è seconda per percentuale di fuorisede solo a Ferrara che detiene il record con il 58% di studenti da fuori regione. A Pavia sono il 42%. Analizzando i dati forniti dal ministero dell’Università e della Ricerca e focalizzandoci sempre sulla Lombardia, nell’università di Brescia è il 33% degli iscritti a venire da fuori regione, alla Statale di Milano il 13%, in Bicocca il 12% e all’università dell’Insubria l’11%.

Alla Statale di Milano sono stati messi a disposizione 1.890 posti. L’ateneo più grande della Lombardia è stato indicato come prima scelta da 2.566 aspiranti medici, più 423 odontoiatri e 806 veterinari, che frequenteranno qui (a distanza o in presenza) il semestre aperto prima della selezione. In Bicocca sono 1.090 gli iscritti al semestre aperto per Medicina più 178 studenti che puntano a Odontoiatria.

Simona Ballatore

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Università