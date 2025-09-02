Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Milano
CronacaLe scarpe ortopediche ritornano gratis
2 set 2025
REDAZIONE MILANO
Le scarpe ortopediche ritornano gratis

Il rimborso sarà ripristinato dal 10 settembre

Il rimborso sarà ripristinato dal 10 settembre

Il rimborso sarà ripristinato dal 10 settembre

Per approfondire:

La Regione mantiene la promessa d’agosto: dal 10 settembre le calzature ortopediche torneranno a essere rimborsate a chi ne ha bisogno, almeno in Lombardia. Com’era in tutta Italia fino a febbraio, quando questi presidi, che servono a prevenire lesioni, trattare deformità lievi e migliorare la deambulazione, ad esempio, di bambini e ragazzi con problemi di piedi piatti o valgismo, di malati di diabete con complicanze vascolari e di persone che utilizzano tutori o protesi, erano usciti dai Livelli essenziali di assistenza - le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire - in base a un accordo del 2017 tra Stato e Regioni.

La Lombardia era contraria, rimarcò l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a fronte della sollevazione di utenti, famiglie, enti e associazioni, e incaricò il Welfare di trovare una soluzione. I nuovi codici per il rimborso delle calzature ortopediche includono modelli per piede diabetico (230 euro), pediatrici (140 euro) e per patologie neurologiche (230 euro), con rinnovi ogni 18-24 mesi a seconda del grado di deambulazione. Sono state rentrodotte anche le ortesi spinali (collari e corsetti) per fratture e cifosi.

"Abbiamo trovato una soluzione regionale per continuare a fornire questi presidi essenziali a cittadini e famiglie", osserva Bertolaso paragonando lo scatto di "autonomia decisionale" a quello di un anno fa sulla "prevenzione del virus respiratorio sinciziale, anticipando quelle che poi divennero determinazioni nazionali". E superando pure l’ostracismo in Giunta di FdI sull’immunizzazione con l’anticorpo monoclonale che ha poi risparmiato a tanti lattanti la terapia intensiva. Gi.Bo.

