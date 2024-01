Segrate, scrive alla madre di voler uccidere la ex fidanzata: 23enne arrestato per stalking

Segrate (Milano) – Nemmeno nell’ultimo giorno dell’anno, un giorno di festa, ha voluto lasciare in pace la sua ex fidanzata. Per questo un ragazzo di 23 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Segrate dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della giovane.

Il ragazzo, italiano residente a Segrate, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato rintracciato dopo che si era allontanato dalla casa in cui vive con la sua famiglia, dicendo di volersi suicidare. Durante la breve assenza da casa, aveva mandato a sua madre svariati messaggi WhatsApp dicendo chiaramente di voler uccidere la ex fidanzata, che aveva più volte denunciato gli atti persecutori del ragazzo. Arrestato, è stato portato presso il carcere di San Vittore a Milano.