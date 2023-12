Per due mesi incolla biglietti erotici sulla porta del negozio di una donna: stalker denunciato

Milano – I biglietti erotici lasciati sulla porta del negozio. Gli inquietanti apprezzamenti sui capi d'abbigliamento indossati dalla donna, per farle sentire che la osservava continuamente a distanza. Per due mesi, la titolare di un esercizio commerciale si è ritrovata quei messaggi sul posto di lavoro. A giugno ha deciso di denunciare ai carabinieri della stazione Porta Monforte, che ieri pomeriggio hanno identificato e indagato a piede libero per atti persecutori il presunto stalker: si tratta di un cinquantaseienne residente in città, con precedenti di polizia.

La denuncia

Secondo quanto riferito ai militari, ogni mattina e in orario di pausa pranzo, la cinquantottenne trovava biglietti scritti a mano attaccati con lo scotch sulla porta dell'esercizio commerciale, "riportanti apprezzamenti volgari nei suoi confronti" e con riferimenti precisi ai vestiti che indossava. I militari sono partiti dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e, "anche grazie a un'intuizione della vittima", sono riusciti a risalire all'identità del molestatore e a denunciarlo per atti persecutori.