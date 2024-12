Scontro frontale nel Milanese. Muore dominicano di 49 anni

LINAROLO (Pavia)Sono tutte pavesi le quattro persone rimaste coinvolte nel tragico incidente accaduto sabato sera appena al di là del confine provinciale con il Milanese, a Casarile. Uno scontro frontale in cui ha perso la vita Javier Toledo Garcia, 49 anni, di origini dominicane, residente nella frazione San Leonardo di Linarolo come la connazionale 53enne che viaggiava insieme a lui sulla Punto che si è schiantata contro una Mercedes con a bordo una coppia residente a Pavia, 73enne la moglie e 75enne il marito. Nel violento impatto frontale tra le due auto, sulla ex Statale 35 dei Giovi, i due dominicani sulla Punto che viaggiava in direzione di Pavia hanno avuto la peggio. I soccorsi sono scattati poco prima delle 19 di sabato in codice rosso per la riferita gravità della situazione, che è stata purtroppo confermata all’arrivo sul posto non solo dei sanitari di Areu con più mezzi ma anche dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano di via Messina.

Il quarantanovenne è stato estratto a fatica dalle contorte lamiere della Punto, ma per lui non c’era purtroppo più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Anche la cinquantatreenne ne era rimasta incastrata nell’abitacolo, ne è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano. Meno gravi le conseguenze per la coppia che viaggiava sulla Mercedes in direzione Milano: entrambi sono stati trasportati con le ambulanze in codice giallo uno al San Matteo di Pavia e l’altro all’Humanitas di Rozzano. Per i rilievi sta procedendo la Polizia locale di Casarile, con ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nelle ore successive della notte tra sabato ieri, in due diverse zone della provincia di Pavia, si sono verificati altri due incidenti stradali con i carabinieri sul posto. A Parona, sulla Sp106, verso le 2.30, un 36enne alla guida di un Doblò si è schiantato contro il guard-rail ed è stato poi trasportato in codice giallo al San Matteo. A Voghera, in via Piacenza verso le 5, un Ducato ha investito un capriolo, morto per l’impatto, con il conducente rimasto illeso ma con gravi danni al mezzo.