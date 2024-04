Gli alberi abbattuti dalla tempesta di luglio 2023 sono diventati opere d’arte: la mostra in piazza San Fedele

Milano, 16 aprile 2024 – È stata inaugurata in piazza San Fedele la mostra Second Life: 10 alberi per 10 totem d’autore, nata in seguito al violento nubifragio che ha colpito la città il 25 luglio 2023, causando l’abbattimento di oltre 5.000 alberi.

Un'opera del progetto Second Life esposte in piazza San Fedele (Foto Paolo Salmoirago)

Il progetto, a cura della designer Nicoletta Gatti, si inserisce nel programma della Milano Design Week 2024 e vuole accendere i riflettori su una delle tematiche di grande attualità: il rapporto tra individuo, città e natura. “Il ciclo della natura non finisce mai”, spiega la curatrice.

Due opere del progetto Second Life esposte in piazza San Fedele (Foto Paolo Salmoirago)

Nell’agosto dello scorso anno Gatti si aggiudica alcuni tronchi degli alberi caduti, messi a bando dal Comune di Milano che, all’indomani della tempesta, avvia un progetto di raccolta fondi per ripristinare il verde pubblico in città. Lo scopo è ridare vita agli alberi abbattuti e sensibilizzare i cittadini verso le cause che generano i fenomeni atmosferici di questa entità. Al contempo, vuole essere un modo per curare le ferite di Milano attraverso l’arte e la cultura.

Le opere del progetto Second Life esposte in piazza San Fedele (Foto Paolo Salmoirago)

L’attenzione verso la natura, il rispetto delle radici e il senso di appartenenza, sono il leitmotiv che accompagna tutte le fasi del progetto. Gli alberi abbattuti sono quindi rinati grazie alla creatività di 10 designer selezionati dalla curatela: Alessandra Baldereschi, Elena Salmistraro, Federico Peri, Francesco Meda, Giulio Iacchetti, Marco Piva, Mario Trimarchi, Nicoletta Gatti, StudioPepe e Zanellato/Bortotto.

Attraverso i totem in mostra prendono forma, con toni narrativi differenti, le sensazioni e gli stati d’animo legati alla ciclicità della vita. Al termine della Design week i totem verranno trasferiti presso gli spazi dell’ADI Design Museum, dove verranno messi in mostra e poi battuti all’asta nel mese di settembre. Parte del ricavato verrà devoluto al Comune di Milano attraverso la raccolta fondi “Milano per gli alberi”, istituita appositamente per rimettere a dimora parte del verde andato distrutto.