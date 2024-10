Sos scuole, la Massaua è un fantasma. Lezioni a turno alla Tiepolo

Milano – Un cantiere fantasma, in via Massaua. Un cantiere - urgente - da aprire alle medie Tiepolo, in piazza Ascoli, per un’infiltrazione e il distaccamento di una parte di controsoffitto che costringerà le classi a fare lezione a rotazione. In Massaua la protesta è a tema “Halloween“ perché le tempistiche per i lavori - che ancora non si vedono - cominciano a fare davvero paura: calano le iscrizioni, “è a rischio la sopravvivenza dell’istituto”, denunciano gli insegnanti, che sottoscrivono un accorato “appello per il futuro della nostra comunità educativa”.

“I docenti della scuola Massaua, profondamente radicati nell’Istituto e appassionati della loro missione educativa, esprimono viva preoccupazione per le sorti della scuola e per il benessere della comunità scolastica – si legge –. Nonostante l’impegno costante per garantire un’offerta formativa di eccellenza, caratterizzata da una formazione continua del personale, (con il progetto Pizzigoni) la scuola si trova ad affrontare, suo malgrado e da diversi anni, una serie di criticità che ne minano la stabilità e la qualità”. Di qui la richiesta di chiarezza sulle sorti della scuola.

“La soppressione della scuola secondaria di primo grado nel 2016, nonostante le promesse di una nuova sede, e successivamente la chiusura del plesso di via Massaua nel 2021, hanno innescato un processo di dispersione dell’utenza – sottolineano –. La distanza dall’attuale sede di Massaua ha comportato una drastica diminuzione del numero di alunni e alunne che è un segnale allarmante e richiede un intervento urgente per invertire questa tendenza”.

A questo si sono sommate difficoltà logistiche e comunicative: si chiede anche il “ripristino immediato del servizio navetta, essenziale per agevolare l’accesso alla scuola e favorire la partecipazione delle famiglie”. “Siamo convinti che solo attraverso un intervento deciso da parte delle istituzioni competenti sarà possibile garantire un futuro sereno alla scuola Massaua”, la conclusione.

Intanto si corre per tamponare i problemi alla Tiepolo: oggi entreranno a scuola tutte le classi seconde e terze, mentre le prime - che ieri hanno fatto regolarmente lezione - resteranno a casa. Da domani ci dovrebbe poi essere una turnazione provvisoria perché alcuni spazi - in particolare al terzo piano, che si era allagato - sono inagibili. Non si può usare l’ascensore e manca il wi-fi. Il problema è dovuto a una valvola rotta, che serve a fare sfiatare gli impianti, e l’acqua aveva raggiunto le aule.