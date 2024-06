Scudetto Inter, la festa infinita: regata e fuochi d’artificio della Curva Nord in Darsena

In barca a remi coi bandieroni, stile regata storica a Cambridge o a Venezia, e fuochi d’artificio. Così, in Darsena, la Curva Nord ha inaugurato stasera - giovedì 6 giugno i festeggiamneti per il ventesimo scudetto dell’Iter, quello della seconda stella.

La festa della Curva Nord in Darsena

Gli ennesimi festeggiamenti, dopo quelli nel derby che ha certificato la conquista matematica dello scudetto e la parata per le vie di Milano la domenica seguente, dopo la partita casalinga contro il Torino. Senza dimenticare il conferimento dell’Ambrogino d’Oro, nell’ambito di una cerimonia ufficiale a Palazzo Marino.

Dopo gli appuntamenti ufficiali organizzati dalla società e dal Comune, prosegue dunque la grande festa nerazzurra, questa volta organizzata dal cuore più caldo del tifo interista.