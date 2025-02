Milano, sciopero dei mezzi lunedì 24 febbraio: orari e fasce di garanzia di metropolitana, autobus e tram

Milano – Lunedì 24 febbraio il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato uno sciopero su scala nazionale. Motivo? Il “mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri Internavigatori”, che avrebbe dovuto già essere stato rinnovato nel 2024 e fino al 2027. Lo sciopero dunque può colpire il trasporto pubblico locale in diverse città, tra cui anche Milano.

Orari e fasce di garanzia

Atm, Azienda trasporti milanesi, società partecipata al 100% dal Comune di Milano, fa sapere dunque che il servizio, che riguarda autobus, linee metropolitane, tram, filobus e servizi integrati per la mobilità come bike sharing e parcheggi in corrispondenza della rete di trasporto pubblico, sosta e accessi nelle zone a traffico limitato, pur essendo coperto dalla fascia di garanzia per i pendolari, non è garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Adesione agli scioperi precedenti

L’ultimo grande sciopero che ha paralizzato Milano è stato quello dell’8 novembre 2024 indetto dai sindacati di categoria del trasporto di Cgil, Cisl e Uil: in quell’occasione Atm ha garantito solo le fasce di garanzia. L’ultimo indetto invece dal sindacato autonomo Usb, insieme a Al Cobas, è stato il 13 dicembre ed ha avuto una adesione al 17,6% tra il personale Atm, che attualmente consta di 9320 person