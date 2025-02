Sciopero Atm lunedì 24 febbraio 2025: a rischio metro, autobus e tram. Orari e fasce di garanzia

Milano, 20 febbraio 2025 – Ancora sciopero dei mezzi di trasporto a Milano e in Lombardia. Non solo i treni di Trenord – che si fermeranno dalle 21 del 22 alle 20.59 del 23 febbraio – ma anche metro, bus e tram di Atm.

Dopo l’agitazione dello scorso 14 febbraio, l’Azienda dei trasporti milanesi fa sapere che il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato uno sciopero nazionale che potrebbe avere ripercussioni sul servizio lunedì 24 febbraio.

Lo sciopero è stato proclamato “per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl autoferrotranvieri internavigatori 2024/2027”. Questo perché il “Ccnl prevede aumenti medi per il triennio di riferimento (2024/2026) di circa il 5,96% incluso l'una tantum prevista per questo mese, con un perdita secca del potere di acquisto degli autoferrotranvieri di più del 10 percento”, denunciano i sindacalisti.

Milano, le nostre linee non sono garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio” ha scritto Atm sul suo sito internet. Quindi, le metropolitane sicuramente funzioneranno dall'apertura fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Anche i mezzi di superficie, autobus e tram, potranno subire tagli e rallentamenti.

Il servizio della funicolare Como-Brunate, operato da Atm, non è garantito dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Come ricordato, il prossimo fine settimana i viaggiatori lombardi dovranno fare i conti anche con possibili disagi per un nuovo sciopero Trenord. “Dalle 21 del 22 alle 20.59 del 23 febbraio 2025 il sindacato USB lavoro privato ha proclamato uno sciopero Nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord”, ha fatto sapere l’azienda. E ha aggiunto: “Trattandosi di una giornata festiva, non è possibile istituire le fasce orarie di garanzia”. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie. Le corse riguarderanno Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1). E Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Lo stop di 24 ore dei treni coinvolgerà anche Trenitalia. L’agitazione dei lavoratori aderenti al sindacato Usb lavoro privato del settore ferroviario e trasporto merci su rotaia inizia alle 21 di sabato 22 per terminare alle 20:59 di domenica 23 febbraio. I viaggiatori potranno comunque contare su treni garantiti.

In generale, i treni regionali Trenitalia prevedono fasce di garanzia nei giorni feriali (6-9 e 18-21) e nei giorni festivi (7-10 e 18-21).

Qui, invece, un Pdf con l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti durante la giornata di sciopero.

Chi intenda rinunciare al viaggio in caso di sciopero può esercitare il suo diritto, chiedendo il rimborso, nel rispetto delle seguenti condizioni: fino all’ora di partenza del treno prenotato su Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero per i treni regionali; in alternativa si può riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.

Lo stop di 24 ore dei treni coinvolgerà anche Italo. L’agitazione dei lavoratori aderenti al sindacato Usb lavoro privato del settore ferroviario e trasporto merci su rotaia inizia alle 21 di sabato 22 per terminare alle 20:59 di domenica 23 febbraio. I viaggiatori potranno comunque contare su treni garantiti, c’è un elenco.

In linea generale, Italo tutela i clienti in caso di ritardo superiore ai 60 minuti di cancellazione. In tali casi, è possibile ottenere immediatamente il rimborso del prezzo del biglietto senza alcuna trattenuta per: la parte di viaggio non ancora effettuato; l’intero viaggio se non hai più bisogno di arrivare a destinazione. Inoltre, in questo caso, si può chiedere di tornare al punto di partenza non appena possibile con il primo Italo utile.

In caso di biglietti di andata e ritorno, con ritardo o cancellazione che interessa l’andata, si può richiedere il rimborso integrale di entrambi i viaggi o decidere di mantenere quello di ritorno. Se il ritardo superiore ai 60 minuti o la cancellazione interessa il viaggio di ritorno si può richiedere il rimborso integrale del solo viaggio di ritorno. Oppure è possibile proseguire il viaggio verso la destinazione finale con eventuali servizi sostitutivi o in data successiva.