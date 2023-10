Sciopero Atm e trasporto pubblico a Milano e in Lombardia oggi 9 ottobre: gli aggiornamenti in diretta

Milano, 9 ottobre 2023 – La settimana dei pendolari inizia con qualche criticità. È stato proclamato. da USB lavoro privato e Al Cobas, per oggi lunedì 9 ottobre uno sciopero del trasporto pubblico a Milano e in Lombardia. Sono a rischio le corse di bus, metro e tram di Atm. Ma anche i mezzi di Autoguidovie e i treni di Trenord.

Per quanto riguarda Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Per quanto riguarda Autoguidovie, società di bus che serve l'hinterland: “Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59”, ha annunciato la stessa Atm. L’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio, mentre per quanto riguarda i treni Trenord saranno attive le consuete fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

I disagi dipenderanno ovviamente dall’adesione dei lavoratori, qui di seguito vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.