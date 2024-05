Morte di Karl Heinz Schnellinger, il Milan si dimentica di salutare il suo ex giocatore

Milano, 26 maggio 2024 – Nella serata degli accorati addii – agonistici – a Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, il Milan ha dimenticato di regalare l’ultimo tributo a Karl Heinz Schnellinger, il terzino tedesco scomparso lunedì scorso, vincitore di numerosi trofei in rossonero a cavallo fra gli anni ‘60 e ‘70.

La dimenticanza

Il club di via Aldo Rossi avrebbe potuto salutare un giocatore che tanto ha dato ai suoi colori con un minuto di silenzio, con un video ricordo sul tabellone elettronico (è stato fatto, per esempio, per il tifoso Toto Cutugno), ma anche facendo scendere in campo la squadra con il lutto al braccio.

Non è accaduto. La “sciatteria” è stata notata da numerosi tifosi sugli spalti, tornati a casa con l’amaro in bocca per il mancato omaggio a Schnellinger. E la dimenticanza stona ancora di più, all'indomani di una serata in cui c’è stato molto spazio per i sentimenti, con l’arrivederci a tre elementi che hanno scritto la storia recente della squadra; Pioli, Giroud e Kjaer.

Per il panzer che fece quasi piangere l’Italia con il suo gol nella semifinale mondiale del 1970, però, non è arrivato alcun riconoscimento. Il campionato, purtroppo, è concluso. Chissà che il Milan non trovi il modo di emendare nella prossima stagione a questo – grave – errore.

Le reazioni

Sui social, intanto, molti supporter stanno facendo notare la dolorosa svista. “Una società si vede anche da tanti dettagli. In settimana è venuto a mancare Karl Heinz Schnellinger, un giocatore che ha scritto pagine importanti della nostra storia. Beh ieri sera non mi sembra di aver visto lutti al braccio o minuti di raccoglimento”, si legge sul blog Facebook Milan Night. “Peccato non aver fatto un minuto di silenzio per Schnellinger”, scrive sempre su Facebook il tifoso Marco Dell’Acqua.

Ancora più duro, su X, il profilo Milan Memories “#Schnellinger fa oltre 300 partite con Noi. Alza 8 trofei (fra cui la coppa del massacro in Argentina). Neanche un saluto o il lutto al braccio. Vergognatevi, è la Nostra Storia”.