Stramilano SottoZero domenica 1 dicembre: gare, percorso e strade chiuse

Domenica 1 dicembre torna la Stramilano SottoZero, lo 'spin-off' della tradizionale corsa cittadina andato in scena per la prima volta lo scors anno e ora giunto alla seconda edizione. L'appuntamento è in mattinata nel suggestivo quartiere di CityLife, dove è stato allestito un circuito chiuso di 5 chilometri che vede il punto di partenza in viale Cassiodoro, passa poi da piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e taglia il traguardo in via Stratos dove tutti i corridori riceveranno la medaglia SottoZero. Vediamo nei dettagli come si svolgerà la corsa e quale sarà il suo impatto sulla città.