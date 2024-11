Stramilano SottoZero 2024: quando, il percorso e le iscrizioni

Milano, 25 novembre 2024 – Dopo il successo della prima edizione torna la Stramilano SottoZero, l’edizione invernale della corsa più amata d’Italia. Come lo scorso anno numerosi appassionati si raccoglieranno nel quartiere di CityLife per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento sfidando le temperature invernali. Quando, dove e come sarà il percorso? Ecco tutte le informazioni, senza dimenticare che la classica Stramilano sarà il 23 marzo 2025.

La Stramilano SottoZero si terrà domenica 1 dicembre, nel quartiere di CityLife. Per la 10 km Fidal Competetiva l’appuntamento è alle 9 sulla linea di partenza di viale Cassiodoro. Per la 5-10 km ad andatura libera alle 10.30, sempre in viale Cassiodoro.

Per la seconda edizione, Stramilano SottoZero presenta un nuovo percorso che si snoda tra i grattacieli della nuova Milano: CityLife. Il tracciato della manifestazione sarà anche quest’anno un circuito chiuso di 5 Km che vede il punto di partenza in viale Cassiodoro, passa poi da piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e taglia il traguardo in via Stratos dove tutti i corridori riceveranno l’ambita medaglia SottoZero.

“Stramilano SottoZero è ormai diventato un appuntamento annuale che coinvolge tutta la città grazie al continuo entusiasmo e alla voglia di correre che da moltissimi anni caratterizza l’appuntamento primaverile” – hanno dichiarato Andrea Alzati e Michele Mesto organizzatori di Stramilano e Stramilano SottoZero – In questa seconda edizione abbiamo voluto offrire un percorso rinnovato e affascinante, che valorizza il panorama urbano milanese e permette di vivere l’emozione della corsa in un contesto invernale”.

Tre le corse previste per questa edizione.

10 KM FIDAL COMPETITIVA: riservata agli atleti tesserati con partenza alle 9.

5-10 KM AD ANDATURA LIBERA: per tutti gli appassionati, dai più esperti ai partecipanti occasionali. Un percorso adatto a ogni livello, con la possibilità di scegliere tra il tracciato da 10 km o quello da 5 km, ideale per le famiglie e i più piccoli. Prima della partenza grande spettacolo con la Fanfara dei Carabinieri che suonerà l’Inno Nazionale.

Il Villaggio atleti sarà situato in piazza Burri, nel quartiere CityLife dietro al Palazzo delle Scintille, dove domenica 1 dicembre a partire dalle 7 fino alle 10:30 i partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale. I pacchi gara saranno disponibili già da venerdì 29 novembre dalle 12 alle 19 e sabato 30 novembre dalle 10 alle 19 presso Fior di Roccia in Via Repubblica Cisalpina 3.

Per le iscrizioni alle 10 Km FIDAL Competitiva, ecco le quote individuali: 20 euro – dal 19 novembre al 27 novembre 2024 ONLINE 20 euro – il 29 e il 30 novembre 2024 in loco al Fior di Roccia, Via Repubblica Cisalpina 3 (Arena Civica), Milano. Gli atleti tesserati FISPES sono pregati di contattare via email a: stramilanosottozero@stramilano.it 18 euro – dal 19 novembre al 27 novembre 2024 ONLINE

La quota di iscrizione di comprende la sacca gara Stramilano, la T-shirt ufficiale, il pettorale gara numerato con chip di cronometraggio, il diploma di partecipazione, l’assicurazione RCT, i ristori e il servizio di sicurezza.

Per le iscrizioni alla 5-10 km ad andatura libera, la quota di iscrizione di 16 euro comprende la sacca Stramilano, la T-shirt ufficiale, il pettorale numerato, eventuali gadget degli sponsor e il tesseramento giornaliero con un Ente di Promozione Sportiva.