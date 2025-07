Estate 2025: le previsioni per il traffico. Quando è meglio mettersi in viaggio

Milano, 4 luglio 2025 - Vacanze estive sempre più vicine per centinaia di migliaia di italiani e, ovviamente, lombardi. Ed ecco che si ripropone il dilemma di sempre, in questo periodo: quando è meglio partire per affrontare il viaggio - breve o lungo che sia - che ci porterà alla nostra meta di una villeggiatura vageggiata per tutto l'anno?

Le "partenze intelligenti" sono quasi un genere letterario. E, per altro, di domàn, a bordo di un'auto, non v'è certezza. Lavori stradali, incidenti, inconvenienti di ogni sorta sono in agguato e possono mandare all'aria i piani di ogni automobilista, anche il più diligente (ricordate il Furio di "Bianco, rosso e Verdone"?). Avendo ben presente questo mantra, diamo comunque un'occhiata al vademecum fornito da Autostrade per l'Italia, in cui sono elencati i giorni più a rischio code, da lunedì 14 luglio fino domenica 7 settembre